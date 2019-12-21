استشهاد قائد عسكري من الشرعية ومرافقيه بانفجار عبوة ناسفة حوثية شوق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 صنعاء - الخليج 365 استشهد قائد عسكري، اليوم السبت، مع مرافقيه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون شرق صنعاء.

Advertisements وأوضحت مصادر محلية، أن العقيد الركن عيبان قاسم قشعه قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة استشهد وعدد من مرافقيه. وذلك بانفجار عبوة ناسفة زرعت في الطريق الرسمي قرب نقطة الكسارة تحت جبل هيلان التي تسيطر عليه المليشيا الانقلابية.

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