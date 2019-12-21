وسائل إعلام أمريكية تكشف المستور .. الإمارات استندت على أمريكل للتغطية على جرائمها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير



كشف موقع أمريكي عن لقاءات سرية ومبالغ كبيرة دفعتها دول تحالف العدوان على اليمن لمراكز فكرية أمريكية، من اجل الملف اليمني.

وأكد موقع “إن ذيس تايمز” الأمريكي أن الإمارات موّلت سراً مركز التقدم الأمريكي كما مارست جماعات الضغط الإماراتية في واشنطن تأثيراً كبيراً على المركز الأمريكي، بغرض تمرير سياساتها في الشرق الأوسط في الاوساط الأمريكية الفاعلة، بالرغم من ادعاء هذا المركز وقف استلام أي تبرعات من أبوظبي.

وكان مركز التقدم الأمريكي قد زعم في يناير الماضي أنه أوقف كافة أشكال التمويل القادمة من النظام الإماراتي، بسبب ما وصفها السياسات الاستبدادية لهذا النظام، إلا أن هذا التقرير كشف أن الجانبين أجريا العديد من اللقاءات خلال الثمانية الأشهر التالية، وناقشا ملفات عديدة، كان أهمها ملف اليمن والبحر الأحمر، الأمر الذي يشير إلى أطماع الإمارات خاصة والتحالف عموما وأجنداتهم الخاصة في اليمن.

من جانبه قال موقع المونيتور الأمريكي إن الإمارات استعانت بمسؤول أمريكي سابق في سلطة الرئيس السابق باراك أوباما، في محاولة للتغطية على جرائمها في اليمن وليبيا، وعلى انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وبحسب المونيتور فقد استعانت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بمساعد المندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، سامانثا باور، ويدعى ماكس غليسشمان، وهو مدير الاتصالات السابق لباور، في وقت تواجه فيه أبو ظبي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا واليمن.

وأوضح المونيتور أن الإمارات وقعت اتفاق تعاون مع مجموعة Glover Park بـ 400.000 دولار ووقع في 19 تشرين الثاني (نوفمبر).

واستأجرت الإمارات سابقًا خدمات مساعد آخر في السلطة الأمريكية السابقة ، مديرة الاتصالات هاجر تشمالي ، من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2018 ، حيث واجهت الإمارات انتقادات متزايدة بشأن دورها في الحرب اليمنية.

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي نشرتها مجلة The Intercept الأمريكية قبل عامين بين هاجر تشمالي والسفير الإماراتي يوسف العتيبة أن تشمالي سعت لتشويه سمعة منظمة حقوق غير حكومية (ذي آرابيان رايتس ووتش أسوشييشن) بالزعم أنها واجهة للحوثيين.

يأتي هذا التعاون الجديد بين الطرفين في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغطًا على جبهات متعددة في الأمم المتحدة.

ففي 29 نوفمبر ، أرسل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تقريرًا شديد اللهجة إلى مجلس الأمن يتهم الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن بدعم الرجل القوي في ليبيا، خليفة حفتر، وتقديم مساندة عسكرية له، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

ووجه آري بن ميناشي ، وهو عضو في جماعات الضغط وهو قيد التحقيق حالياً من قبل لجنة الأمم المتحدة لدوره المحتمل في القتال ، اتهامات للإمارات بنقل القوات السودانية من اليمن إلى ساحة المعركة الليبية.

وكالة رويترز هي الاهرى ذكرت هذا الشهر أن برنامجًا للتجسس الإلكتروني في الإمارات قد حاول اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب الذين يمثلون منافسين إماراتيين في الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت الأمم المتحدة الهجمات على مزودي الخدمات الإخبارية.

غليشمان ، مساعد باور السابق ، ليس غريباً على جماعات الضغط الشرق أوسطية. وقد عمل سابقًا في مجموعة Glover Park التي تمثل المملكة العربية السعودية وشركة Adalid Business Consulting DMCC التي تتخذ من دبي مقراً لها ، ولكنه يشغل الآن منصب نائب رئيس أول في شركة Breakwater Strategy ، التي أسسها أريك بن تسفي ، أحد مؤسسي Glover Park.

وتعمل مجموعة Glover Park بشكل منفصل مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن وهيئة أبوظبي للاستثمار.