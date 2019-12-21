شكرا لمتابعة خبر عن هل دقت ساعة الصفر .. أكثر من 80 قتيلاً وجريحاً خلال ساعات في الساحل الغربي وهزيمة ثقيلة هي الأكبر بالحديدة لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث : الزبيدي يلغي كل صلاحيات الرئيس هادي ويعلن تشكيل حكومة جديدة ليس للرئيس هادي او الجنرال الاحمر اي دور فيها شاهدبالفيديو والصور : ابناء الجنوب يباغتون الرئيس هادي والزبيدي وزعيم الحوثيين والتحالف ويحسمون أمرهم بشأن الانفصال او الوحدة 5 مغتربين في السعودية يرعبون السعوديين والاجانب ويقومون بعمل فاضح ومحرم شرعا مع النساء والرجال..شاهد المصير الكارثي الذي وقع لهم فتوى غريبة لشيخ سلفي في مدينة عدن بحق المجلس الانتقالي وهاني بن بريك (وهذه نصها)

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