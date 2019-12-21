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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" محمد بن نايف للسعوديين في أول له منذ أشهر: أنا أحبكم ... رقص إلى جانب عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز

أثار ظهور ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، في حفل زفاف ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، جدلاً واسعاً، مخاطباً محبيه قائلاً :” أنا أحبكم”، في أول ظهور له منذ أشهر. وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض. جديد اب برس : Advertisements وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: “نحن نحبك”، فرد عليهم بالقول و”أنا أحبكم” أيضا، وحظي هذا التصريح بثناء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبدا عشرات المواطنين السعوديين في الفيديو، وهم يحيطون بالأمير محمد بن نايف ويلتقطون الصور معه ويدعون له بمديد العمر ووفير العافية، ويعلنون عن تعاطفهم معه.

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