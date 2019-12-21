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عدن - ياسمين التهامي - صورة اسعدت حتى الحوثيين ... اسعد خبر منذ بدء الحرب .... بشرى ساره تزفها الشرعية لليمنيين وعائلاتهم داخل المملكة

أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، عن إقرار فتح معبر بري جديد وفتح الرحلات الجوية أمام الحجاج اليمنيين في حج 1441هـ.

وأكد الوزير، خلال توقيعه المحاضر الرسمية للخدمات مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، فتح منفذ البقع بصعدة، لتسهيل قدوم الحجاج بعد أن كان مقتصرا على منفذ الوديعة البري في السنوات الماضية عقب انقلاب الحوثيين على الشرعية، وفق ماأوردته "عكاظ" السعودية.

جديد اب برس :

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وأشار بن عطية، إلى قدوم حجاج اليمن جوا في الموسم القادم، متوقعاً وصول 3 آلاف حاج يمني عبر الطائرات التي ستقلع من مطارات عدن وسيؤون والريان من أصل 24.250 حاجا يمنيا سيؤدون الفريضة.

وكانت الوزارة قد طالبت في وقت سابق من هذا الشهر السلطات السعودية السماح بفتح المجال الجوي لتسهيل نقل الحجاج اليمنيين.