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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف كان مصيره المروع ... طبيب يمارس هذا الفعل الفاضح مع مريضه داخل عيادته



أسدلت محكمة الجنايات بالكويت أمس، الستار على القضية التي أثارت الرأي العام في الكويت، بحبس أحد أشهر أطباء التجميل في الكويت 5 سنوات مع وقف التنفيذ وبكفالة 5000 لاتهامه بهتك عرض فتاة كويتية داخل عيادته.

وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، اشتمل الحكم على إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية للنظر بحجم التعويض الواقع على المجني عليها.

جديد اب برس :

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وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت مثول المتهم وإنكاره الاتهام، في حين أكد محاميه أنه بريء وتم اتهامه بشكل كيدي من قبل الشاكية، مشيرا إلى وجود تصور آخر للواقعة يظهره تصوير الكاميرا الأمنية المثبتة داخل العيادة.

يذكر ان الشاكية كانت قد تقدمت بدعواها ضد الطبيب، مبينة أنه تهجم عليها داخل عيادته وهتك عرضها ولمس أماكن حساسة منها، وقد استدعته النيابة ووجهت إليه تهمة هتك العرض قبل أن تقرر حجزه.