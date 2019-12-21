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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل طارئة ... تحرك عسكري مفاجئ لقوات الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء واعلان عسكري للعميد طارق صالح

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أن الاخيرة استدعت كافة منتسبي وضباط قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.



وأوضحت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن المليشيا أجرت اتصالات مكثفة مع عقال ومشايخ ومشرفي المديريات و العزل والقرى خلال الأيام الماضية، بحثا عن كافة منتسبي وضباط قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.

جديد اب برس :

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واشارت المصادر الى أن المليشيا أبلغت منتسبي الحرس الجمهوري و القوات الخاصة بضرورة الحضور الى العاصمة صنعاء لمقابلة لجان خاصة، كالتي عملتها المليشيا مع قوات الأمن المركزي والنجدة وبقية منتسبي القوات المسلحة خلال الفترة القليلة الماضية.



ولفتت المصادر إلى أن أغلب منتسبي تلك القوات رفضوا الاستجابة لذلك الاستدعاء، وفضلوا الجلوس في منازلهم ومزارعهم.



ويأتي ذلك الاستدعاء بعد بعد إعلان العميد الركن طارق صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي عن وصول قوام قواته إلى عشرة الوية؛ الامر الذي أثار خوف و غضب واستنفار المليشيا، ما دعاها لاستدعاء من تبقى من منتسبي تلك القوات، بعد فوات الأوان.



جدير بالذكر أن المليشيا نهبت كافة معسكرات الجيش اليمني و سرحت منتسبيها وصادرت مرتباتهم منذ خمس سنوات، وزجت بالعشرات من الضباط والقيادات في سجونها.