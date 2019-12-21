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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف استكمال المرحلة الاولي وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع برنامج الاعمار السعودي بمديرية الخلق

2019/12/21 الساعة 08:12 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

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