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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذه المنطقة الحساسة من جسد المرأة تعجب الرجل ..لكن لن تصدق ماذا يحدث للرجل عند التحديق لهذه المنظقة الحساسة ..شاهد الامر الصادم الذي يحدث

كشفت دراسات علمية حديثة أجرتها مؤسسات أميركية، عن بعض الممارسات "غير المكلفة" بإمكانها أن تطيل عمر الرجل، منها ممارسة "الجنس" بكثرة وإنجاب الأطفال و"التحديق في صدور النساء"!. من المسلّم به علمياً أن عمر المرأة أطول من عمر الرجل، أي أن متوسط عمر هذا الأخير هو 79 عاماً في حين أن متوسط عمر المرأة يبلغ 82 عاماًبحسب دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة.

والسبب في ذلك جيني بحت، إذا إن جسد المرأة يحتوي على كروموسومي إكس اللذين يدعمان جيناتها، فيما يتوفر في الرجل كروموسوم واحد للتعبير عن جيناته الوراثية.

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لكن في المقابل، هناك 5 طرق أخرى في المتناول يمكن أن يستعين بها الرجل لإطالة مدى عمره لأطول فترة ممكنة، وفقاً لصحيفة نيويورك بوست، وهي كالتالي: التحديق في صدر المرأة ربما يعد أمراً مشيناً وغير لائق بالنسبة للمرأة أن ينظر رجل غريب إلى صدرها، لكن الدراسات كشفت بأن هذا الأمر صحي جداً للرجل ويخلق لديه روحاً إيجابية، بنفس الدرجة التي تشعر بها النساء عندما يرين حيوانات أليفة.

في دراسة أجريت على مجموعة من الرجال المرضى بالقلب، ونشرت في “أرشيفات الطب الداخلي” في 2012، تبين أن النشاط الجسدي لديهم تزايد بدرجة كبيرة مع استقرار في ضغط الدم عند رؤيتهم لصدر المرأة في مقابل 37 في المئة لم تجر عليهم التجربة.

ممارسة العلاقة الحميمية بكثرة كشفت دراسة أخرى بأن أحد أسباب إطالة عمر الرجل هو ممارسة العلاقة الحميمية بكثرة لأنه يقلل التوتر النفسي ويعزز الصحة الجسدية، ما يساعد على إبعاد شبح أمراض الشيخوخة. الزواج الرجال المتزوجون يعيشون لفترات أطول من العازبين، حسبما أثبثت دراسة أجريت على 127 ألف رجل أمريكي، وخاصة أولئك الذين يتزوجون بعد عمر الـ25 عاما. وتساءل الباحثون حول ما إذا كان الرجل الذي يتمتع بصحة جيدة لديه قابلية للزواج أكثر من الرجل الذي يعاني من أمراض صحية، لكن هذا الأخير يتزوج بشكل مبكر وليس لديه قابلية للطلاق، بالإضافة إلى أنه يميل للزواج للمرة الثانية بعد الطلاق أكثر من الرجل الصحي. فيما تساءل آخرون حول ما إذا كان العيش مع شخص آخر لديه انعكاسات إيجابية على الصحة.

لكن يبدو أنه يصح الوجهان! إنجاب الأطفال الرجال الذين ينجبون أطفالاً تزيد احتمالية طول العمر لديهم بشكل كبير. هذا ما كشفته دراسة أخيرة وجدت أن الآباء من الرجال عندما يبلغون 60 عاماً تطول أعمارهم بنسبة سنتين وأكثر، ومع المرأة بنسبة سنة ونصف السنة فقط.

الإحساس بالمسؤولية الإحساس بالمسؤولية يمكن أن يحقق العجائب! بحسب تقرير نشر في صحيفة الشخصية والسيكولوجيا الاجتماعية، فإن الدراسة التي أجريت على مجموعة من الرجال في دور العجزة حيث تم منحهم بعض النباتات للاعتناء بها، فقد تبين أن الإحساس بالمسؤولية تجاه النبتة يرفع من معنوياتهم ويجعلهم اجتماعيين بشكل كبير.

“كرش” الأب! أغلب الرجال يزداد وزنهم بعد الزواج، ولكن ذلك ليس سيئاً بالضرورة، فبحسب كتاب “How Men Age” فإن الآباء ممن لديهم “كرش” هم أقل عرضة للإصابة بذبحة قلبية، أو بسرطان البروستات، كما أنهم ينفقون وقتهم على أطفالهم.

كما يجادل أحد الكتاب المشاهير بأن ذلك الكرش ربما يجعلهم أكثر جاذبية بنظر المرأة، وهو ما يدعم النقاط السابقة.