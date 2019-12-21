شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. علي البخيتي يصرخ إبنتي مظلومة .. ويرسل خمسة محامين للدفاع عنها.. شرطة الاردنية تلقي القبض على توجان البخيتي بتهمة إرتكاب هذا الفعل الفاضح.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. علي البخيتي يصرخ إبنتي مظلومة .. ويرسل خمسة محامين للدفاع عنها.. شرطة الاردنية تلقي القبض على توجان البخيتي بتهمة إرتكاب هذا الفعل الفاضح.. صور

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو.. علي البخيتي يصرخ إبنتي مظلومة .. ويرسل خمسة محامين للدفاع عنها.. شرطة الاردنية تلقي القبض على توجان البخيتي بتهمة إرتكاب هذا الفعل الفاضح.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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