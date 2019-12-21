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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 3170 سلة غذائية من الهلال الإماراتي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
بلغت المساعدات الغذائية المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، في الساحل الغربي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري أكثر من 3170 سلة غذائية بزيادة 30 % عن ذات الفترة من الشهر الماضي.
وشملت المساعدات كافة الأسر النازحة من مناطق التماس إلى مديرية الخوخة ومنطقة الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.
كما شملت المساعدات الأسر العائدة من مناطق نزوحها إلى قراها في وادي الجاح بمديرية بيت الفقيه في ذات المحافظة . وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مسحاً دقيقاً من قبل فريق متخصص وبالتعاون والتنسيق مع الشخصيات الإجتماعية في المناطق المستهدفة، فضلاً عما تقدمه ضمن برنامج المساعدات الطارئة لمواجهة الكوارث وإغاثة المناطق المنكوبة جراء قصف المليشيات الحوثية.
وتجسد الزيادة في حجم المساعدات من شهر إلى آخر حرص دولة الإمارات على استيعاب النازحين الجدد والبحث المستمر عن الأسر المتضررة من الحرب والأسر الأشد فقرا على إمتداد مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي.
عدد من المستفيدين عبروا عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا، مؤكدين أن تدفق مساعداتها تخفف عن كواهلهم حجم المعاناة التي يعيشونها جراء الحرب المفروضة عليهم من قبل المليشيات الحوثية.
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