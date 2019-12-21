شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة المهرة وسقطرى يعقدون المؤتمر التأسيسي لنادي قضاة الجنوب ويختارون الهيئة الادارية والمندوبين للمؤتمر العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص - لميس الاصبحي



اختار اليوم المؤتمر التأسيسي لنادي القضاة الجنوبي بالتوافق القاضي مسلم سعد احمد رئيسا للهيئة الادارية لمحافظتي المهرة وسقطرة ،كما تم اختيار اعضاء الهيئة الادارية بالتزكية كلا من القضاة،عمر مسلم ،فكري،سالم الدويلة،فتحي مبارك،نشوان أحمد محمد،واختار المشاركين بالمؤتمر التأسيسي ثمانية مندوبين للمؤتمر العام وهم القضاة



ابراهيم محمد زين وابوبكرعلي القميري ويوسف محمد باشبيب وخالد محمد دحمان ومسلم ابراهيم المزروعي وشاكر ناصر واحد شايف الروع ومحمدالماس محمد

جديد "الخليج 365"

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وكانت أعمال المؤتمر التاسيسي لفرع نادي القضاة الجنوبي لمحافظتي المهرة وسقطرى قد بدأت اليوم السبت 21 ديسمبر بمدينة الغيضة بحضور القاضي ناظم باوزير أمين عام نادي القضاة الجنوبي،والقاضي / جمال سالم محمد مستشار النادي، والقاضي/ أبوبكر عبدي محمد عضو الهيئة الإدارية لنادي قضاة الجنوب،القاضي. محمد أحمد الكيلة رئيس محكمة الإستئناف بالمهرة و القاضي إبراهيم محمد زين رئيس نيابة الإستئناف بالمهرة وعدد كبير من قضاة المحاكم واعضاء النيابات بمحافظتي المهرة وسقطرى.

وفي تصريح حصري لموقع جهينة يمن قال القاضي ناظم سالم باوزير الأمين العام لنادي قضاة الجنوب،أن نادي قضاة الجنوب نشأ من رحم المعاناة التي عاناها قضاة المحافظات الجنوبية خلال 30 عاما وأشار الى أنه وخلال هذه الفترة الوجيزة من تأسيسه تمكن النادي من انتزاع حقوق القضاة في التسويات والترفيعات التي حرموا منها خلال الفترات السابقة منها ترفيع القضاة الذين خدموا في المحاكم الإبتدائية لأكثر من 20 عاما مؤكدا على أن 99 بالمئة من قضاة اليمن بشكل عام استفادوا من الدور الذي لعبه نادي قضاة الجنوب وانتزاع كامل حقوقهم.



و نقل القاضي ناظم باوزير للجميع تحيات القاضية صباح احمد العلواني رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي متمنية لهم التوفيق والنجاح،داعيا قضاة المهرة وسقطرى إلى استعادة هيبة القضاء فلا استثمار ولا استقرار إلا بوجود قضاء قوي.



يذكر بان نادي القضاة الجنوبي والذي جرى إشهاره رسميا في اجتماع موسع ضم قضاة من المحاكم والنيابات من مختلف محافظات الجنوب في 14 مايو 2013م ، وتم عقد مؤتمره التأسيسي العام في العاصمة عدن بتاريخ 15/أغسطس 2013م اذ يعبر عن كيان نقابي واجتماعي يضم في عضويته اعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم واعضاء النيابة العامة ، و يهدف من خلال انشطته واعماله إلى تحقيق جملة من الأهداف منها اذكاء رابطة الاخوة وروح التضامن والتعاون وتسهيل عملية التعارف بين اعضاء السلطة القضائية، توحيد كلمة اعضاء السلطة القضائية في كل مايهمهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية المشروعة وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم واستقلال السلطة القضائية أضف الى ذلك المساهمة في اعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الانسان والحريات العامة و السعي للارتقاء بمستوى أداء أعضاء السلطة القضائية و نشر الوعي والثقافة القانونية بالإضافة للمشاركة الفاعلة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة ، وغيرها من الاهداف المتصلة بصميم عمل ومهام قضاة المحاكم والنيابات من اعضاء السلطة القضائية .