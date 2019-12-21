شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب والدة أمير قطر .. أردوغان يغضب بشدة وينفعل أمام الصحفيين عند مواجهته بهذا السؤال الجريئ .. شاهد كيف رد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الانتقادات المثارة داخل بعض الأوساط في تركيا حول ما تردد عن شراء والدة أمير قطر (الشيخة موزة) قطعة أرض في تركيا.



وقال في تصريح إلى الصحفيين في ختام القمة الإسلامية التي استضافتها كوالالمبور: "سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟ وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولاً ثابتة في تركيا؟".



وكانت أوساط في الداخل التركي تناقلت أنباء عن شراء والدة أمير قطر قطعة أرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وأعربت عن انزعاجها من ذلك، دون تقديم مبرر واضح.



ورد أردوغان على هذه الأنباء، قائلاً: "لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلاً، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات تخرج تنتقد ذلك، فلماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟!".



وأوضح أنه في وقت سابق، "كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراض (في تركيا)، وأيضًا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال"، وفق وكالة أنباء "الأناضول".



وأشار إلى أن "هذا أمر طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراض لأناس ورجال أعمال ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة وألمانيا".



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