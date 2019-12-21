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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية يكشف لــ "الخليج 365" عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي "محمد أحمد حيدرة" عن مستقبل قضية الجنوب وقرائتك للمشهد.
وأضاف حيدرة في حواره لــ "الخليج 365"/ بان قضية شعب الجنوب مرت منذ حرب صيف 94 بمراحل متدرجه وأساليب نضالية ابتدعها شعب الجنوب لمقاومة الاحتلال، وبلغت أعلى مراتبها في المقاومة المسلحة ودحر الغزو الحوثي والمد الفارسي وأصبح الجنوب يملك جيش ومقاومة أبلت بلائأ حسنأ في الدفاع عن الجنوب وقدم شعبنا ألاف الشهداء وعشرات الألاف من الجرحى في سبيل الانتصار للارادة الوطنية الحره لشعبنا وسيواصل شعبنا النضال حتى تحقيق كامل أهدافه واستعادة دولتة.
أما عن المشهد السياسي قال فيه كثير من التعقيدات والمصاعب، وفي المقابل فإن شعب الجنوب لدية من القدرات والخبرات والكفأءات مايمكنه من تجاوز تعقيدات المرحله والسير بقطار الثورة الجنوبية إلى بر الأمان، وشعبنا وقيادتناء تدرك أهمية التحالف الاستراتيجي مع دول التحالف والمصير المشترك الذي يجمعنا بهذه الدول.
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