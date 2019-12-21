بالوثائق.. تسعيرة حوثية جديدة على منتجات الكسارات المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

تداول ناشطون، اليوم السبت، وثائق توضح فرض مليشيات الحوثي تسعيرة جديدة على منتجات الكسارات المحلية.



حيث رفعت مليشيا الحوثي أسعار "النيس والخرسان" بزيادة بلغت ٣٠٠%عن سعرها الأصلي حيث بلغ سعر المتر المكعب الواحد ٨٩٠٠ ريال بينما كان سعره سابقا ٢٩٠٠ ريال فقط.

وكانت المليشيا الحوثية قد أوقفت كل الكسارات في محافظة صنعاء وأطراف أمانة العاصمة وأقرت الزيادة المذكورة والتي توزعت على مؤسسات أخرى تديرها المليشيا.

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وتوضح الوثائق، أن الحوثيين فرضوا جبايات في كل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع حتى وصلت نسبة الأرباح العائدة ٣٠٠%.