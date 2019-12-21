عضو بالجمعية الوطنية يكشف لــ "الخليج 365" عن دور المجلس الانتقالي في القضاء على الفساد بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي "محمد أحمد حيدرة" عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن.



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وأضاف في حواره لــ "الخليج 365"، أن الفساد آفه ضرب كل مؤسسات الدولة خلال فترة حكم علي عبدالله صالح ومن بعدة حكومة الشرعية وأصبح الفساد خلال تلك الفترتين مؤسسة ويمارس بشكل فاضح مما انعكس على حياة المواطن وظروف المعيشة .

وتابع : يرى المجلس الانتقالي بأن التخلص من الفساد بازاحة حكومة الفساد وتغيير كامل لكل الفاسدين واستبدالهم بكوادر وطنيه جنوبية مشهود لها بالنزاهة، ولايمكن القضاء على الفساد إلا بتمكين الجنوبيين من إدارة مواردهم الاقتصادية.