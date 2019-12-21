ما هي المناطق التي سجلت أقل درجات الحرارة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.

وبحسب المركز، فإن "أقل درجات حرارة سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح يوم السبت الموافق 21/12/2019 م كالتالي المدينة عمران ذمار صنعاء السدة حجة اب المحويت سيئون Advertisements الحرارة 3.6 4.0 4.9 6.5 6.6 9.6 10.5 10.9 وتبين المعطيات التنبؤية والرصدية الى استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى و الهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة. حيث نتوقع أن يكون الطقس بارد وجاف مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) وأجزاء من محافظات (ابين ، شبوه) وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر. ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، قاطني المحافظات الآنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.

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