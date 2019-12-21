المشتركة توقع خسائر حوثية كبيرة في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أوقعت القوات المشتركة، اليوم السبت، في صفوف المليشيات عشرات القتلى والجرحى ودمرت آليات تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة في حيس جنوب الحديدة.



حيث تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، على يد القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب.

وفي التفاصيل، تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن عناصر المليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة غرب مديرية حيس واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الذي شنه الحوثيين، وخاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية استمرت لساعات.

وتأتي هذه الهجمات الواسعة التي تشنها المليشيات على مناطق جنوب محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها للهدنة الأممية، وتسعى بذلك للقضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية استوكهولم التي وقعتها أواخر العام المنصرم.