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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 - علي كامل:
ينشر "الخليج 365"، درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فتم الترتيب كالتالي" المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس".
صنعاء 21 05 04 صحو إلى غائم جزئياُ عتق 22 09 صحو إلى غائم جزئياُ
عدن 30 24 غائم جزئياُ مأرب 23 11 صحو إلى غائم جزئياُ
تعز 28 11 صحو إلى غائم جزئياُ صعده 23 10 صحو إلى غائم جزئياُ
المكلا 30 20 غائم جزئياُ المحويت 21 12 صحو إلى غائم جزئياُ / /شابورة
الحديده 30 23 صحو إلى غائم جزئياُ عمران 20 04 03 صحو إلى غائم جزئياُ
سيئون 26 10 صحو شعيب 16 01 00 صحو إلى غائم جزئياُ
سقطرى 29 21 غائم جزئياُ المخاء 29 22 صحو إلى غائم جزئياُ
ذمار 19 04 03 صحو إلى غائم جزئياُ الجوف 22 11 صحو إلى غائم جزئياُ
اب 24 07 صحو إلى غائم جزئياُ حجة 20 07 صحو إلى غائم جزئياُ / /شابورة
الغيظه 31 18 صحو إلى غائم جزئياُ البقع 21 10 صحو إلى غائم جزئياُ
الكود 30 24 غائم جزئياُ السدة 21 06 صحو إلى غائم جزئياُ.
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