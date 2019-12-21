شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فتم الترتيب كالتالي" المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس". صنعاء 21 05 04 صحو إلى غائم جزئياُ عتق 22 09 صحو إلى غائم جزئياُ عدن 30 24 غائم جزئياُ مأرب 23 11 صحو إلى غائم جزئياُ تعز 28 11 صحو إلى غائم جزئياُ صعده 23 10 صحو إلى غائم جزئياُ المكلا 30 20 غائم جزئياُ المحويت 21 12 صحو إلى غائم جزئياُ / /شابورة Advertisements الحديده 30 23 صحو إلى غائم جزئياُ عمران 20 04 03 صحو إلى غائم جزئياُ سيئون 26 10 صحو شعيب 16 01 00 صحو إلى غائم جزئياُ سقطرى 29 21 غائم جزئياُ المخاء 29 22 صحو إلى غائم جزئياُ ذمار 19 04 03 صحو إلى غائم جزئياُ الجوف 22 11 صحو إلى غائم جزئياُ اب 24 07 صحو إلى غائم جزئياُ حجة 20 07 صحو إلى غائم جزئياُ / /شابورة الغيظه 31 18 صحو إلى غائم جزئياُ البقع 21 10 صحو إلى غائم جزئياُ الكود 30 24 غائم جزئياُ السدة 21 06 صحو إلى غائم جزئياُ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.