"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 21/12/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 22/12/2019م.



وبحسب المركز، فإن الطقس يتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ما بين درجة الى درجتين مئويتين عن الايام القليلة الماضية خاصة على المرتفعات الغربية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية ويكون الطقس

بارد الى شديد البرودة جاف و صحو مع احتمال تكون الصقيع اثناء المساء والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الجبلية خاصة في ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) ويميل للبرودة على الصحاري والهضاب الداخلية.

وتتكون السحب المنخفضة تتخللها قطع متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الغربية خاصة الشمالية الغربية منها.

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ويكون الطقس معتدل لطيف غائم جزئيا على السواحل الجنوبية والغربية وارخبيل سقطرى ، وتنشط الرياح لتصل اقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للاتربة والرمال خاصة على السواحل الغربية.

ونبه المركز الوطني للارصاد الجوية الاخوة الموطنين، في المرتفعات الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية من الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية تشكل الصقيع ، كما ينبه الصيادين في جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب وارخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.