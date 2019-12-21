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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاعلاقة له بالحرب ولا بالرسوم ولا السعودة..الشرعية ولأول مرة تزف لليمنيين وعائلاتهم داخل المملكة وخارجها اسعد خبر منذ بدء الحرب ( صورة اسعدت حتى الحوثيين )

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كانت هذه تفاصيل خبر لاعلاقة له بالحرب ولا بالرسوم ولا السعودة..الشرعية ولأول مرة تزف لليمنيين وعائلاتهم داخل المملكة وخارجها اسعد خبر منذ بدء الحرب ( صورة اسعدت حتى الحوثيين ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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