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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: «خطأ جسيم واعتذار رسمي» ...حزب الاصلاح يباغت الجميع ويخرج عن صمته برد ناري ومزلزل بشأن اغتيال العميد عدنان الحمادي ويطلق هذا التهديد المخيف

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان: «خطأ جسيم واعتذار رسمي» ...حزب الاصلاح يباغت الجميع ويخرج عن صمته برد ناري ومزلزل بشأن اغتيال العميد عدنان الحمادي ويطلق هذا التهديد المخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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