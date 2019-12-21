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صنعاء - ياسمين الخيامي - 5 مغتربين في السعودية يرعبون السعوديين والاجانب ويقومون بعمل فاضح ومحرم شرعا مع النساء والرجال..شاهد المصير الكارثي الذي وقع لهم



أطاحت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية؛ حيث تم القبض على عناصره الخمسة "إثيوبيين" بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وأقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400) ألف ريال.

تفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم "5" من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعُثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تُستخدم لكسر زجاج المركبات؛ حيث جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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