شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يدمر مزارع المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت المزارع وهناجر تربية الدواجن المملوكة للمواطنين في المنطقة ودمرتها بالكامل. وتسبب القصف والإستهداف الممنهج الذي تشنه المليشيات الحوثية بتدمير مزارع ومنازل المواطنين والممتلكات الخاصة بهم ، وألحقت بها خسائر فادحة.

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