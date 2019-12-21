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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قائد ميداني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي، وبينهم قائد ميداني، في محافظة صعدة شمالي البلاد.
وذكر بيان صحفي صادر عن قائد اللواء 102 في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي أن " قوات الجيش شنت هجوماً نوعياً على مواقع تمترس مسلحي الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي".
وبين أن قوات الجيش سيطرت خلال الهجوم على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال "الطير والجوهرة" شرقي مركز مديرية باقم.
وقال إن العملية الهجومية" أسفرت عن مصرع أركان حرب الحوثيين في اللواء 103 مع مقتل العشرات من عناصره وجرح آخرين".
وأفاد المسؤول العسكري بأن قواته أسرت 3 عناصر من الحوثيين، بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ الباقون بالفرار، مشيراً إلى أن قوات الجيش استولت على الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها.
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