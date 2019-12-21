بدء أعمال الندوة العلمية لتوثيق الهبة الشعبية الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

بدأت بمدينة المكلا صباح اليوم أعمال الندوة العلمية التوثيقية لتوثيق الهبة الشعبية الحضرمية في العشرين من ديسمبر 2013م بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل اول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العليي ووكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري.



وفي فعالية افتتاح الندوة القى محافظ حضرموت، كلمة نقل في مستهلها مباركة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لهذه الندوة والفعاليات المختلفة التي ستشهدها حضرموت احتفاء بالذكرى السادسة لإنطلاقة الهبة الشعبية الحضرمية التي انطلقت اثر استشهاد الشيخ سعد بن حبريش العليي في العام 2013م.

وأكد المحافظ البحسني في كلمته على أن ذكرى استشهاد الشيخ سعيد وانطلاقة الهبة الشعبية تمثل محطة تاريخية مهمة في تاريخ حضرموت وملحمة خالدة نستلهم من خلالها الشجاعة والتضحية والثبات على المبداء والوقوف في وجه الظلم والطغاة والطامعين، لافتا إلى أن حضرموت ورجالها عرفوا خلال تاريخهم الطويل بهذه الخصال النبيلة والمشرفة والتي تفتخر بها كل الأجيال.

وأشار محافظ حضرموت إلى أن الظروف اليوم في حضرموت قد تغيرت بفضل تلك التضحيات الكبيرة وإن أردنا الحفاظ على تلك المكتسبات فيجب حماية وتطوير قوة حضرموت العسكرية التي أثبت جدارتها خلال السنوات الماضية من خلال تحريرها لساحل حضرموت وتثبيتها للأمن والاستقرار بكافة المديريات وكذا الحفاظ على حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والمخرجات والقرارا التي تمخضت عنهما والعمل على تنفيذها.

ودعا المحافظ البحسني في ختام كلمته كافة أبناء حضرموت إلى مزيد من الالتفاف حول مصالح حضرموت العليا والإسهام بفاعلية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية الكبرى التي تحققت والعمل بجد لإحداث تغيرات جذرية في المجتمع تصب في خدمة مسيرة التنمية وحركة البناء والتطوير الذي تشهدها حضرموت.

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كما ألقيت خلال الحفل كذلك كلمة من قبل وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، استعرضت محطات هامة في مسيرة الهبة الشعبية والمنعطفات التي مرت بها والتضحيات التي قدمت في سبيل تخليص حضرموت وتمكين أبنائها من ادارة كافة شؤونها.

وأشار بن حبريش في كلمته إلى أن الذكرى السادسة للهبة الشعبية تأتي هذا العام وقد تحققت لحضرموت الكثير من المكتستبات والانجازات في كافة المجالات، وأن فعاليات الاحتفاء بها ستقام في مدينة المكلا وسيئون عبر تنظيم جملة من الفعاليات الجماهيرية والاجتماعية والعلمية والرياضية.

واختتم وكيل أول حضرموت كلمته بالشكر للرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ولدول التحالف العربي وعلى رأسهم الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة مع حضرموت وابنائها، مؤكدا على الوقوف إلى جانب محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني ومساندته في جهوده لخدمة حضرموت وابنائها، ومترحما على شهداء حضرموت كافة من شهداء في كافة المراحل وخصوصا مرحلة الهبة ومعارك التحرير ماتلتها من أحداث، مترحما كذلك على روح الشيخ عبدالرحمن باعباد الذي كان من أوائل الداعمين للحلف وللهبة ولكافة الجهود التي بذلت من أجل حضرموت والدفاع عن حقوقها.

كما ألقيت خلال الحفل كلمتين من قبل الشيخ معروف باعباد، ورئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات الذكرى السادسة للهبة الشعبية الدكتور عبدالعريز الصيغ، والقاء قصيدة شعرية بالمناسبة من قبل الشاعر ثابت السعدي، وعرض لوحة فنية استعراضية بالمناسبة.

وشهدت الندوة تقديم عدد من الأوراق البحثية حول توثيق الهبة الشعبية الحضرمية من خلال محورين، تناول المحور الأول، تقديم ورقة عن دوافع الهبة قدمها الاستاذ ناصر سالم الغرابي، وورقة أخرى عن التاسيس التاريخي للهبة الشعبية الحضرمية قدمها الدكتور عبده بن بدر، وورقة ثالثة عن دور حلف قبائل حضرموت في الهبة الشعبية قدمها حسن سالم الغرابي، كما تناول المحور الثاني اوراق بحثية عن الهبة الشعبية قدمها محمد عوض العليي، وورقة ثانية بعنوان إعصار وادي نحب قدمها جمال قرنح، وورقة ثالثة بعنوان سعد بن حبريش قدمها الدكتور سعيد القرزي، وورقة رابعة بعنوان في الهبة الشعبية وفلسفتها قدمها الدكتور صلاح بن مدشل، وورقة خامسة بعنوان التأثير الثقافي للهبة الشعبية قدمها الدكتور عبدالباسط الغرابي.

حضر الندوة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء المكاتب التنفيذية والقادة العسكريين وشخصيات أكاديمية واجتماعية وجمع من المهتمين.