مصادر تكشف عن وجود قوات إيرانية في صنعاء وصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء عن وجود قوات ووحدات عسكرية إيرانية ذات تدريبات خاصة تتبع الحرس الثوري، منتشرة في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية وتدير العمليات الحربية فيها .



وأكدت مصادر مقربة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، وجود وحدات من القوات الإيرانية المتخصصة في سلاح الصواريخ والطائرات المسيرة والتخطيط والتكتيك العسكري وإدارة العمليات القتالية السرية، في محافظة صعدة لإدارة المعارك في الحدود مع المملكة العربية السعودية، تديريها غرفة عمليات موجودة في العاصمة صنعاء تضم خبراء في الحرس الثوري الإيراني ويمنيين ينتمون إلى جهازي «الأمن الوقائي» وما يسمى «الأمنيات» التابعين لميليشيات الحوثي والمدربين في إيران ولدى «حزب الله» اللبناني.

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ووفقاً للمصادر، فإن الوحدات الإيرانية التي تديرها غرفة العمليات في صنعاء مخصصة لإدارة العمليات العسكرية التي تستهدف المملكة العربية السعودية تحت غطاء ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأن كل عملياتها تتم في الحدود مع المملكة، ولديها تواصل مباشر مع طهران و«حزب الله»، إلى جانب إدارتها شبكة تهريب أسلحة الى اليمن وسورية ولبنان والبحرين والعراق.

وأشارت المصادر إلى أن الأنباء التي تتحدث عن وجود 400 مقاتل من إيران و«حزب الله» اللبناني و«الحشد الشعبي» في العراق باليمن، صحيحة، وأن معظم تلك القوات عبارة عن خبراء في الصواريخ والطائرات المسيرة والاتصالات العسكرية والتخطيط والتكتيك العسكري، ولديها شبكات تواصل سرية وورش لتركيب وتصنيع الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة ونقل قواعد إطلاقها.

وأوضحت المصادر أن الجنرال الإيراني والقيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا شهلائي، يوجد فعلياً في اليمن ويتنقل بين صعدة وصنعاء، ويدير عمليات إيران العسكرية ضد المملكة العربية السعودية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب