شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشاعر عبدالعزيز الشجاع لـ “اليمن العربي“: لا يُنصح بالاعتماد على الشعر كمصدر رئيسي للدخل في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - حاوره: عبدالله محسن الشادلي

كشف الشاعر الشاب عبدالعزيز الشجاع، في حوار خاص مع موقع “الخليج 365“ عن بداية مسيرته الأدبية في مجال الشعر والأدب.



وأكد الشجاع أن القريحة الشعرية تولدت لديه بسبب معاناته لفراق والدته - حفظها الله - بعد انفصالها عن والده في العام 94م.

وقال الشجاع في سياق حديثه "لليمن العربي" إنه بالإمكان تصنيف المجال الفني والأدبي بشكل عام مصدرا فرعيا للدخل، ولا يُنصح بالاعتماد عليه كمصدر رئيسي في بلادنا.. وإلى نص الحوار:

* الشاعر الشاب عبدالعزيز الشجاع، شكرا لقبول دعوتنا، ومرحبا بك معنا..

** بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على استضافتكم لي، ويسعدني التواجد معكم في موقع "الخليج 365".

* حدثنا في سطور عن نفسك.

** انا عبدالعزيز الشجاع، من مواليد العام 1983، أكملت الصف الثاني ثانوي فقط؛ بسبب الحالة المعيشية آنذاك، ولم اتمكن من إكمال تعليمي.

* متى وكيف بدأت في نظم الشعر؟

** يا صديقي وضعت يدك على الوجع، وذكرتني بالمواجع.. الشعر هو من جاءني نظرا لمعاناتي لفراق والدتي بعد أن انفصلت عن والدي في العام 1994، وغادرت إلى جمهورية مصر وعاشت عند إخوتي وكان عمري حينها 10 سنوات تقريبا، وكنت أراسل والدتي عبر صندوق البريد برسائل تحتوي على مخزون شعري غير مرتب، لكن في العام 2000 كتبت أول محاولة شعرية.

* كيف اكتشف عبدالعزيز الشجاع موهبته الشعرية؟

** تولدت موهبتي من معاناة فراق والدتي - الله يحفظها ويجمعني بها على خير مجددا - حيث كان يشاهد من حولي ما أكتبه الى والدتي، وشجعوني على نشره في الصحف المحلية.

* هل لك مشاركات خارج الوطن؟ ماذا عن المشاركات على المستوى المحلي؟

** بالنسبة للمشاركات الخارجية، لم أتقدم بالطلب في أي مسابقة، إلا مرة واحدة وتمت إجازتي، وطلِب مني تجهيز جوازي وما يتبعه، من تأشيرة وغير ذلك، من قبل إدارة برنامج أمير الشعراء اعتقد في العام 2014 او 2015 لكن ظروف البلاد حالت بيني وبين المشاركة والسفر الى خارج البلاد. اما بالنسبة للمشاركات المحلية فقد شاركت في مسابقة صدى القوافي 2013 وكذلك مرة أخرى في صدى القوافي 2014 وكانت تعرض المسابقة على قناة اليمن الفضائية، وتأهلت وتمت إجازتي من قبل لجنة التحكيم ولكنني انسحبت بعد تأهلي لأسباب أخرى.

* هل تكتب الشعر الفصيح؟ ماذا عن كتابة الخواطر والروايات القصيرة؟

** نعم اكتب الشعر الفصيح والشعر الشعبي، والشعر الغنائي على وجه الخصوص.

* أيهما أهم بالنسبة للشاعر من وجهة نظرك : الشعر جزيل المعاني والدلالات أم ملكة الإلقاء أثناء قول الشعر؟

** الشعر هو شعور يترجم إلى أشعار وقصائد تلامس همومك وهموم الآخرين، تحاكي معاناتهم وشموع أفراحهم.. أما بالنسبة لي، فالأهم هو الجزالة السلسة المفهومة لدى الناس وليس الجزالة المعقدة.

* حدثنا عن مساهماتك في إثراء الأغنية اليمنية.

** تغنى بكلماتي كثير من الفنانين، منهم: الفنان يحيى رسام، والفنان يحيى عنبه، والفنان ثابت البدجي، والفنان محمد عروة، والفنان محمد جمعان، والفنان سعيد الحاشدي، واخرين، منهم الفنان القطري من اصل يمني محمد عوض السعدي.

* من هو أكثر فنان تغنى بكلماتك؟ ومن هو أقربهم إلى عبدالعزيز الشجاع؟

** أكثر فنان تغنى بكلماتي وأقربهم إلي هو الفنان والصديق العزيز يحيى رسام ويليه الفنان يحيى عنبه.

* هل تلحن ما تكتبه؟

** يقولون كل شاعر فنان وليس كل فنان شاعر. نعم في بعض الأحيان تولد القصيدة ملحنة جاهزة، وحينها أُسمِع لحنها للفنان الذي يطلبها بصوتي المتواضع.

* هل لك مساهمات في المجال الإنشادي؟

** لا أميل كثيراً للجانب الإنشادي ولا اكتب قصائد إنشادية إلا نادرا، ولم ينشد من كلماتي سوى المنشد أشرف الشجاع وبعض زهرات المدارس، وبعض طلاب الجامعات اليمنية التي أتعهد حفلات التخرج فيها.

* اسمح لي أن أسألك: هل يعتبر هذا المجال مصدرا للدخل؟ في حال كانت الإجابة “لا“.. متى سيكون كذلك؟

** الشعر ليس مصدرا أساسيا للدخل ولكن بالإمكان تصنيفه كمصدر فرعي، مع ذلك لا ينصح بالاعتماد عليه مصدرا للدخل في بلادنا، سابقا كان لدي مقابلة أسبوعية أو كل شهر في قناة اليمن اليوم الفضائية، وكنت استفيد ماديا من المقابلات، لكن منذ ديسمبر 2017 امتنعت عن الظهور إعلاميا لأسباب شخصية.

أما من الفنانين، فأنا أتحصل على مبالغ مادية لا باس بها، لكن في الأول والأخير ليست المادة أكبر همي، هدفي في المقام الأول إيصال رسالتي الأدبية لعامة الناس والمساهمة في ترميم الأدب اليمني الذي جار عليه الزمان.

* ماذا قدمت لك بلادنا في هذا مجال.. هل تشعر أنها أنصفتك؟

** "خلي الطبق مستور يا غالي".. بلادنا منجم ثمين فيه العديد من المجوهرات الشعرية والفنية والفكرية ..الخ؛ ولكن للاسف تم استبدال اكتشاف المجوهرات و التنقيب عنها بوأدها في الأرض السابعة، وبالمقابل قمت أنا وستة من زملائي الشعراء بتأسيس نقابة شعراء اليمن في عام 2015 وأسسناها وعملنا بجد في التأسيس، وفي منصبي الذي كلفت به نائبا للمدير الثقافي بنقابة شعراء اليمن، لكن رئيس النقابة المُكلف والمُعين من قِبلنا استغل النقابة مادياً، ودمرها ثقافياً.

* حدثنا عن نشاطك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

** بالنسبة لنشاطي في مواقع التواصل الاجتماعي نشط قليلا بالفيسبوك، ولدي صفحتين عندي إحداهما باسمي الشاعر عبدالعزيز الشجاع، وقناة في اليوتيوب. قناتي المتواضعة أنشر فيها مقابلاتي المتلفزة وقصائدي التي غنوها الفنانين بأصوات الفنانين (أُغنيه) وبصوتي شِعراً.

* ما هي رسالة الشاعر عبدالعزيز الشجاع عبر “الخليج 365“ لكل من يقرأ هذا الحوار.

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** رسالة واحدة للواحد القيوم أن يفرج علينا الهموم.

* كلمة أخيرة لك!

** أشكر صحيفتكم الأكثر من رائعة وأخص بالذكر الأستاذ عبدالله الشادلي، وأوجه احترامي وتقديري لكافه أهلي وأحبابي وأصحابي، وجمهوري ومتابعيني، ويسعدني أن تقوموا بالاشتراك قناتي باليوتيوب على الرابط أدناه، ودمتم بألف خير وصحة وعافية .. اللهم احفظ اليمن واليمنيين وصل وسلم على الصادق الأمين أخوكم الشاعر عبدالعزيز الشجاع نائب المدير الثقافي لنقابة شعراء اليمن عضو مؤسس النقابة.

رابط قناة الشاعر عبدالعزيز الشجاع

https://www.youtube.com/channel/UCPxd9IAAiITGLRFoeS5JZZA

• اول قصيدة يكتبها الشاعر عبدالعزيز الشجاع لوالدته، ويشارك بها في مسابقة صدى القوافي في العام 2014

يا أُماه

عاشت بأرشيف أُذُنيكِ انتقاداتي .

واستوطنت بِضفافِ الخدِ دمعاتي.

تاهت معي وجهِكِ المفقودُ أُمنيتي.

أُمي وما صوبت هدفاً سِهاماتي .

حيرانُ ما زارني حلٌ لِأسئِلتي .

ولا استقرت على جُرحٍ كِتاباتي .

أُردِدُ الحُزنٰ في جوفي وأكتُمُهُ .

فيظهرُ القهرٰ مِن شُطئانِ أبياتي

مُحطمٌ أنا لا أملٌ و لا حُلُمٌ .

يكسوني زِياً غزلتُهُ مِن مُعاناتي .

لو تحصُرين جِراح الخلقِ أجمعها.

لساوئتها جِراحٌ مِن جِراحاتي.

لو كُنتُ ذا مالٍ ما كُنتِ فاقِدة وصلي .

لٰكِن فُقد المالِ سُوء الحالِ أناتي .

لكِ أُمي ناديت لا شيء رد علي .

كلستِ تقرينٰ سطراً مِن رِسالاتي .

ظنيتُ وصلكِ يا أُماهُ لي حُلُماً .

فصار وهماً بِأوطانِ الخُرافاتي .

ما كُنتُ أعلمُ أن البُعد طاب لكِ .

و لا يُهِمُكِ جرحي او مُداواتي .

تُمسي بقلبي أشواقٌ فأوهِمُهُ .

أن اللِقاء قريبٌ مِن مُقيلاتي .

لِما طال هجرُك يا من أنتِ لِي أُما .

وصار وصلُكِ مِن أقسى عُقوباتي .

..

دفنتِ في بلدِ الأهرامِ أُمنيتي .

فعِشتُ أكتُبُ كالأيتامِ مأساتي .

كتبتُ مِن حِبرِ الشِريانِ أجوِبةً .

والردُ أبعدٰ مِيلاد احتفالاتي .

قسيتِ قلبكِ تستدمِين ألبِستي.

وتجهلين بِلا ذنبٍ بِلا سببٍ نِداءاتي .

واقسوتاه

نُسيتُ فترعرعت أشواكُ في حقلي .

تبعثرت كُل أوراقِ الزُهيراتي .

ضيعتِ أيامي في همٍ وفي وهمٍ .

فرفرفت بِشواطِئ الحِرمان راياتي .

..

بعيدةٌ شِئتُ أشكي موت أُمنيتي .

إليكِ فانتحرت باقي طُموحاتي .

غرِقتُ و البحرُ ناداكِ بِمُنقِذتي .

والردُ أغرقا أُسطُول احتمالاتي .

فصِرتِ سبباً ألآ دمرٰ حياتي .

لِما أطلتِ هجريا واستبعدت بهجاتي .

سأعيشُ بعد اليوم يا أُماهُ لِتريني .

أصُبُ دمعي آه وأتوضئ بِدمعاتي .