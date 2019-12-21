شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامير محمد بن نائف يفاجئ الجميع ويظهر قبل قليل ويوجة كلمة هامة للشعب السعودي "هل يقود انقلاب على محمد بن سلمان "..."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية السابق، محبيه عندما ظهر في حفل زواج ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، وقال لمواطنبه: أنا أحبكم، في أول ظهور له منذ أشهر.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض.

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وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: "نحن نحبك"، فرد عليهم بالقول و"أنا أحبكم" أيضا، وحظي هذا التصريح بثناء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عشرات المواطنين السعوديين في الفيديو، وهم يحيطون بالأمير محمد بن نايف ويلتقطون الصور معه ويدعون له بمديد العمر ووفير العافية، ويعلنون عن تعاطفهم معه.