اللواء شائع قائداً لقوات مكافحة الإرهاب بقرار رسمي من التحالف العربي وبدعم كامل من التحالف والدول الرباعية المهتمة بمكافحة الإرهاب.

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عدن - ياسمين التهامي - رحمة حجيرة تفضح مهدي المشاط ومحمد الحوثي وتصعق كل ابناء العاصمة صنعاء بالكشف عن هذا الأمر الخطير الذي يحدث في قلب صنعاء وزراء في الشرعية بينهم وزير الاعلام والخارجية يقدمون استقالتهم للرئيس هادي ويصدرون البيان رقم ( 1 ) ويكشفوا فيه الأسباب وفاة رجل اعمال يمني و رئيس مجموعة الكثيري للاستثمار امارة دبي في الامارات (الاسم) شاهد الفيديو : يقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية محمد العريفي .. (وهذا الفيديو يكشف من يقف وراء اغتياله )

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