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عدن - ياسمين التهامي - "صور" اهانة مدرس اما طلبه من قبل ولي امر طالب والاعتداء عليه وماحدث بعد ذلك كان صدمه لجميع من في المدرسه

شهدت العاصمة صنعاء مظاهرات للمطالبة بالقبض على قتلة الاستاذ فيصل الريمي بين طلابه من قبل صالح معرض برج الستين واصدرت المدرسة بيان حول الحادثة جديد اب برس : Advertisements الموضوع/ بلاغ عن اعتداء على الاستاذ المرحوم/ فيصل الريمي (مدارس كيان الاهلية الحديثة) بالاشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم اليكم بهذا البلاغ اثر قيام احد اولياء الامور المدعو/مراد ناصر جبران الفقيه صاحب معرض سيارات ابراج الستين. يومنا هذا الاربعاء الموافق 18/12/2019م بالحضور الى المدرسة ومشتكيا ان ا الاستاذ فيصل الريمي صفع ولده (طالب مقيد في الصف السابع بالمدرسة) ويطلب التحري عما حصل فذهبنا بصحبة الطالب فقط الى الاستاذ/ فيصل للتأكد من صحة الشكوى وتركنا ولي الامر ومعه شخصين اخرين في الادارة وعندما سألنا الاسناذ عما حصل افاد الاستاذ ان هذا لم يحصل وكل ماحصل ان الطالب نزل تحت الطاولة اثناء شرح الاستاذ للدرس واخذ يشاغب فاخرجه من تحت الطاولة وانذره بعدم التكرار ولم يقم حتى بمعاقبته باي نوع من العقاب فقط وفي اثناء ذلك فوجئنا بصعود ولي المر ومن كان بصحبته مسرعين في الدرج وقام ولي الامر بصفع الاستاذ فيصل فقمنا بدفعهم بعيدا واخرجناهم الى باب حوش المدرسة وهنا فوجئنا بوجود سيارة شاص وعلى متنه مجموعة مسلحة حوالي 6 او7 اشخاص وولي الامر لازل يتوعد ويهدد فاغلقنا الباب وبعد ذهابهم ذهبنا بصحبة الاستاذ الى المنطقة الامنية قسم علاية وقدمنا بلاغ واتخذوا اجراءات المحضر والتحقيق واخرجوا افرادهم لضبط المعتدي وعدنا الى المدرسة وبعدها بقليل لاحظنا حالة توعك عند الاستاذ فيصل فقمنا باسعافه الى المستشفى وهناك تم ادخاله العناية المركزة وبعد اقل من ربع ساعة توفى الاستاذ فيصل رحمه الله على اثر ماحدث فقمنا بنقل جثمانه الطاهر الى ثلاجة مستشفى الثورة العام وابلغنا جهات الاختصاص الامنية بالتداعيات التي حصلت. وهم الان يقومون بملاحقة الجاني ومن كان معه من العصابة المسلحة. هذا ملخص كامل لهذه الحادثة.

وعليه

نرجو من كل جهة اختصاص اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص وتكليف لجنة للتحقيق في الحادثة ومتابعة مجريات سير القضية

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير أ / احمد ذيبان

مدارس كيان الاهلية الحديثة

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