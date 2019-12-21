شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع بطل باب الحاره "صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الممثل السوري مصطفى الخاني الشهير بدور “النمس” في مسلسل “باب الحارة” عن وفاة عمه غازي الخاني.

ونشر “الخاني” صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “العم الغالي ( غازي الخاني ) ألف رحمة لروحك”.

جديد اب برس :

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وتلقّى الخاني عدداً كبيراً من التعازي من قبل المتابعين الذين دعوا الله ان يسكن الراحل فسيح جناته.

على صعيد آخر، كان قد أثار مصطفى الخاني مؤخرا جدلا كبيرا بعد نشره عدة صور رومانسية له برفقة امرأة، الا انه لم يكشف عن اية تفاصيل.