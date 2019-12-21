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عدن - ياسمين التهامي - فيصل الاقسم يفجر مفاجأه مدوية بشأن الذباب الالكتروني التابع لمحمد بن سلمان وماعلاقة هذه الدوله العربيه بحديثه
كشف الإعلامي فيصل القاسم مفاجأة مدوية بشأن الذباب الإلكتروني المنتشر على تويتر ، وذلك بعد إغلاق الموقع للعديد من الحسابات السعودية التي تنشط على الموقع بسبب كونها حسابات مفبركة.
وكشف "القاسم" عن ذباب من دولة أخرى قائلا: الذباب الالكتروني بتاع المخابرات العربية كله يقرأ من كتاب واحد ههههه. يستخدمون نفس الشتائم التي تمثل عقلية المخابرات والعسكر القذرة ..فوراً يتهمونك بالعمالة هههه. يعني على أساس أن طواغيتكم شرفاء وليسوا مجرد كلاب صيد يخدمون أسيادهم الذين سلطهم علينا المستعمر قبل أن يخرج من بلادنا.
وأضاف: سؤال للزباب الالكتروني الجزائري بتاع الجنرالات:لماذا كلما انتقد أحد نظام السرقة والنهب والسلب الذي يحكم الجزائر منذ عقود ثارت ثائرتكم؟ لماذا تتهمونه فوراً بالعمالة والخيانة؟وهل الشعب الجزائري الذي يتظاهر في الشوارع منذ ٤٠ اسبوعاً مطالباً بتغيير النظام كله عملاء وخونة أيها الزباب.
جديد اب برس :
واستدرك: منذ يوم أمس والزباب الالكتروني الجزائري في حالة استنفار للمشاركة في الاستفتاءات التي وضعناها على فيسبوك وتويتر وللرد على المنشورات.بصراحة الجنرالات الذين يسرقون ثروات الجزائر ويتحكمون باقتصادها عندهم جيش الكتروني قوي ويحمل نفس عقلية العسكر القذرة...بس كان غيركم أشطر هههههه.
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