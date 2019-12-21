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عدن - ياسمين التهامي - ليس للرئيس هادي او الجنرال الاحمر اي دور فيها ... رئيس المجلس الانتقالي يلغي كل صلاحيات الرئيس هادي ويعلن تشكيل حكومة جديدة

اعلن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي انه سيعلن تشكيل حكومة جديدة لن يكون للرئيس هادي اي دور فيها بحسب اتفاق الرياض الذي يمنع الرئيس هادي اصدار اي قرار الا بعد التشاور مع الانتقالي وقيادات التحالف . وأعلن المجلس الانتقالي عن مطالبته بتشكيل الحكومة اليمنية اليمنية الجديدة في ذات الوقت الذي اتهمته الحكومة الشرعية بمحاولة القفز نحو تشكيل حكومة جديدة قبل عودة الحماية الرئاسية إلى عدن، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض. وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية “راجح بادي” أن هناك التزامات على المجلس الإنتقالي لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة، مثل عودة قوات الحماية الرئاسية وتحديدا اللواء الأول حماية رئاسية بقيادة العميد الركن سند الرهوة، لتسلم حراسة المنشآت الحكومية الرئيسية. وأضاف “بادي” أن الحديث عن تشكيل حكومة وتعيين محافظين لعدن وبقية المحافظات، محاولة للقفز على التزامات وخطوات وبنود من المفترض أن تنفذ قبل الحديث عن تشكيل الحكومة وقد حددت بفترة زمنية، وفق تصريحات بثتها “قناة بلقيس”. جديد اب برس : Advertisements ووصف القفز على هذه الخطوات “نوع من المغالطة ومحاولة بائسة للخداع والتدليس على الرأي العام اليمني. وكان المجلس الإنتقالي أشترط الأسبوع الماضي، تشكيل الحكومة وتعين محافظ ومدير أمن لعدن، قبل البدء بتنفيذ الملحق العسكري لإتفاق الرياض المتعثر منذ أكثر من شهر. ويوم الاثنين قال قائد قوات السعودية في عدن إن تنفيذ اتفاق الرياض ليس سهلا، لكن المملكة عازمة على تطبيقه.

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