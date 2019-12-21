شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن نايف ‘‘يكسر القيود’’ ويظهر قبل قليل بطريقة غير مسبوقة والشعب السعودي يلتف حوله ويطير من الفرح (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تناقل رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه الأمير “محمد بن نايف” أثناء حضوره لحفل زفاف ابن شقيقه الأمير “محمد بن سعود بن نايف”.

ورصد مقطع الفيديو الأمير محمد بن نايف أمام سيارته، وتجمع حوله الحضور لالتقاط الصور التذكارية معه.

ورد الأمير محمد بن نايف، على الحضور الذين التفوا حوله لتحيته والتعبير عن محبتهم له قائلاً: “وأنا أيضًا أحبكم.. بارك الله فيكم”.

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