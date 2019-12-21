هل تذكرون الفتاة السعودية ‘‘يارا النملة’’ التي وصفوها بأنها ‘‘حورية الأرض’’ وملكة جمال2019؟؟ شاهدوا المفاجأة التي حدثت لها اليوم (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

نشر شاب سعودي مقطع فيديو له بصحبة أحد أصدقائه ووالدته يطلب منها اختياؤ عروس له من بين مشهورات السوشيال ميديا.

وقال الشاب لوالدته خلال المقطع أنه أحضر لها ٧ صور من المشهورات للاختيار بينهن، وهن كل من “موديل روز، فرح الهادي، أصالة، يارا النملة، وشوق محمد وفوز الفهد، وبلقيس”.

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وأظهر المقطع حيرة الأم في صور الفتيات، بعدما أبدت إعجابها بهن، حتى اختارت في النهاية صورة الفاشينيستا يارا النملة.

وتعد خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة؛ حيث فتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال.



وقد أشعلت يارا مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بصورها خاصة وأنها تبلغ من العمر 24 عاماً فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، ورشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019.





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