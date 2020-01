شاهد .. انفجار لغم حوثي يتسبب بنفوق حوت ضخم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

وأكد المرصد اليمني للألغام في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الجمعة، أن نفوق هذا الحوت الضخم ناجم عن انفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

ونشر المرصد مقطع فيديو للحوت بعد نفوقه، جراء الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في المياه الإقليمية، وتسببت بمقتل عشرات الصيادين وحرمان آلاف آخرين من مصدر رزقهم، إضافة إلى تهديد الملاحة الدولية.

وكان الجيش اليمني كشف في وقت سابق عن انتزاع الفرقة الهندسية 500 لغم بحري زرعتها ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر وسواحله خلال العام الماضي 2018.