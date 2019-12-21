أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم السبت .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

تزايد حالات الإصابة بداء الكلب في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/443928 الفوضى تعود إلى إب بسبب صراع الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/443931 قيادات حوثية في إب تنهب مساعدات خاصة بالأسر المحتاجة وتبيعها https://www.elyamnelaraby.com/443935/ مسلحون حوثيون يقتلون شابا في صعدة بسبب كلب https://www.elyamnelaraby.com/443944/ القاضي شاكر محفوظ يروي شهادته في ذكرى الهبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/443946/ Advertisements شطارة : حذرنا من خطورة الإصلاح في الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/443963/ منظمة الهجرة الدولية تخصص نصف مليون دولار لبناء مدرسة نموذجية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/443968/ اليمنية تضيف رحلة جديدة إلى جدول الأحد https://www.elyamnelaraby.com/443969/ 1059 حالة مرضية تم علاجها بالساحل الغربي على نفقة الإمارات.. صور https://www.elyamnelaraby.com/443987/ صنعاء.. مليشيات الحوثيين تنهب مليارات من العملة الوطنية دون ضمانات https://www.elyamnelaraby.com/443995 صحة الدعم والاسناد وحماية المنشآت تبحثان جوانب العمل المشترك https://www.elyamnelaraby.com/443997/

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