صحة الدعم والاسناد وحماية المنشآت تبحثان جوانب العمل المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحث الدكتور عارف الداعري مدير الدائرة الصحية لألوية الدعم والإسناد في العاصمة عدن، مع قيادة لواء حماية المنشآت الحكومية، ممثلة بقائد اللواء العميد أحمد مهدي بن عفيف قجوانب العمل في المنشآت الصحية.



وابدى الداعري اعجابه بالدور الأمني الكبير للواء حماية المنشآت الحكومية وما تلعبه قيادة اللواء ممثلة بالعميد أحمد بن عفيف من دور هام لتوجيه كافة منتسبي اللواء باداء عملهم بالوجه الصحيح.

وأشاد الداعري بالدور الذي يقوم به لواء حماية المنشآت الحكومية في مستشفى الجمهورية وفي مخازن الأدوية من حيث الإلتزام والإنضباط وتسهيل عملية الدخول للمواطنين والعاملين في المستشفى والحفاظ على أمن المنشآت الخدمية الهامة.

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من جانبه أكد العميد أحمد بن عفيف أن منتسبي لواء حماية المنشآت الحكومية يقومون بواجبهم الوطني لتأمين كافة المرافق والمؤسسات وتسهيل الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن قيادة اللواء بصدد حل كافة المشاكل والصعوبات التي تعرقل العمل في المنشآت الصحية بشكل جذري وإزالتها بالشكل المناسب والقانوني.

وأشار بن عفيف إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه قوات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للواء حماية المنشآت الحكومية وكذا اهتمام قيادة ألوية الدعم والإسناد ساعد منتسبي اللواء على أداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وفي ختام الزيارة، قدم الداعري بجزيل الشكر والتقدير لقائد اللواء العميد احمد مهدي بن عفيف على العمل الجبار الذي يقوم به في اللواء وكذا للعيون الساهرة من افراد لواء حماية المنشآت الحكومية متمنيا لهم التوفيق والسداد.