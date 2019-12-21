1059 حالة مرضية تم علاجها بالساحل الغربي على نفقة الإمارات.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

تمكنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها عالجت 1059 حالة مرضية خلال الشهر الماضي في الساحل الغربي .



وذكر مكتب الهيئة في اليمن أن الحالات المعالجة كانت مصابة بأمراض حمى الضنك والملاريا وامراض الجهاز التنفسي والإسهالات الحادة .. مشيراً إلى أنه تم علاج هذه الحالات من قبل العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي .

Advertisements

وأكد أنه ضاعفت جهودها في الساحل الغربي اليمني لمكافحة الأوبئة التي عادت بالإنتشار مجددا