اليمنية تضيف رحلة جديدة إلى جدول الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلت شركة طيران اليمنية، مساء امس الجمعة، عن تسيير رحلة اضافية من القاهرة إلى العاصمة عدن، يوم الأحد المقبل.

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وقالت الشركة في بيان، إنه: "للطلب الكبير على خط القاهرة عدن، نحيطكم علما بأن هناك رحلة إضافية الأحد المقبل، 22 ديسمبر".

وتغادر الرحلة، التي تحمل رقم 609، مطار القاهرة الاحد المقبل في الساعة العاشرة والنصف صباحا، لتصل العاصمة عدن في الثالثة عصرا.