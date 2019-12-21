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شطارة : حذرنا من خطورة الإصلاح في الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

هاجم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "لطفي شطارة" حزب الاصلاح اليمني، ذراع الإخوان في اليمن .

 

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وقال شطارة في تغريدة له:" منذ 7 سنوات ونحن نحذر من خطورة حزب الإصلاح في الجنوب ،اليوم نفس هذا الحزب يحارب الجنوبيين ويتحالف مع الحوثيين من أجل تكرار تحالفه مع صالح وهدفه تركيع الجنوبيين.

 

واكد شطارة، بان جنوب بعد 2015 لن يسمح للإصلاح بتكرار الفوضى او عرقلة إرادته في إستعادة دولته.

 

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