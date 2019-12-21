شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجئ الجميع وترد على اتهامات اردوغان لها بممارسة ضغوطات على باكستان لعدم حضور قمة كوالالمبور "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت سفارة المملكة في إسلام آباد اليوم السبت الأنباء التي روج لها البعض بشأن ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة لمنعها من المشاركة بالقمة المصغرة التي تم إنعقادها في ماليزيا .

وأكدت السفارة أن تلك الأنباء مغلوطة وعارية تماماً عن الصحة وتتنافى مع العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان ، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي . وكانت القمة الإسلامية المصغرة المنعقدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي قد شهدت غياب باكستان عن الحضور في ماليزيا ، بينما حضرها رئيسا تركيا وإيران ما جعل البعض يروج لتلك الأنباء الغير صحيحة والتي ترفضها حكومة المملكة وتتنافى مع توجهاتها لتوحيد العالم الإسلامي . جديد "الخليج 365" Advertisements

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