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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا فعل حتى استحق هذه النهاية المأساوية ... مطاردة مرعبة لشاب يمني في مقتبل العمر تنتهي بقتله بطريقة وحشية ومروعة في هذه المدينة العربية

قتل شاب وأصيب آخر الجمعة برصاص مسلحين من ميليشيا الحوثي في مديرية "غمر" غربي محافظة "صعدة" بسبب قتله لكلب. وقالت مصادر محلية بمديرية "غمر" غربي محافظة صعده إن مسلحي الميليشيا أقدموا على قتل الشاب "شرف يحيي صالح" وإصابة أخيه بجروح خطرة في طريق عودتهم الى منزلهم بقرية "العجيمات" بمديرية غمر، بحسب ما أورده "المصدر أونلاين". جديد اب برس : Advertisements واضافت المصادر أن الحوثيين باشروا بإطلاق النار على الشاب وأخيه بعد اللحاق به في طريق فرعي بطقم يحمل قيادي حوثي يدعي "أبو جمال شعنون" ومرافقيه ما أدى إلى مقتله على الفور وجرح أخيه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مركز المحافظة لتلقى العلاج. وبحسب المصادر فإن الحوثيين قتلوا الشاب بسبب قتله لكلب في السوق، الأمر الذي أدى إلى شجار وتلاسن بين الشاب وأخيه وعدد من الحوثيين. وبعد ذهاب الشاب وأخيه وقبل وصولهم إلى منزلهم تفاجؤوا بطقم حوثي يلاحقهم ويباشرهم بإطلاق النار، بحسب المصادر.

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