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عدن - ياسمين التهامي - تسريب صورة في قمة الإثارة ...أحد أهم أسباب طلاق الأميرة هيا بنت الحسين

تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صورةً لحاكم دبي محمد بن راشد، أثارت سخرية واسعة بسبب ملابسه الغريبة التي يرتديها.

وظهر “بن راشد” في الصحراء متوسطاً ابناءه وهو يرتدي ملابس غريبة باللون الأحمر، الأمر الذي عرّضه لانتقادات وسخرية من قِبَل المغرّدين.

جديد اب برس :

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وسخر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” من ظهور محمد بن راشد بتلك الأزياء الغريبة قائلاً:”محترف النادي العربي الجديد”.

ودأب حاكم دبي على الظهور بأزياء غريبة، ذات ألوان فاقعة، تجعله محل سخرية واسعة.

يُشار الى أن محمد بن راشد لم يحضر حتّى الآن أي جلسة من جلسات المحاكمة التي تُعقد في العاصمة البريطانية لندن بينه وبين زوجته الأمير هيا بنت الحسين.

ولا تدور المحاكمة الحالية حول الخلافات المالية، وتنصب فقط على مسألة حضانة الأطفال، إذ أعربت الأميرة هيا عن خشيتها من أن تتعرض ابنتها إلى زواج قسري بإجبار والدها.

ومن بين الأمور التي طرحتها الأميرة هيا، العنف الأسرى في قصور محمد بن راشد، في إشارة إلى أنها بيئة غير صالحة لأن يعيش ابناها فيها.بحسب ما ذكرت مؤخراً صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.