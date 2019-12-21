شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...ظهور مفاجئ للأمير محمد بن سلمان بشكل غريب"لن تصدق ماذا مان يفعل ومن يقوم بتقبيلة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

نشر المصور السعودي بندر الجعلود صوراً حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني على متن طائرة “هليكوبتر”.

وحصلت الصور تفاعل منقطع النظير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر . وظهر الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني في إحدى الصور، وهو يقبل يد الأمير محمد بن سلمان في لقطة عفوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور...ظهور مفاجئ للأمير محمد بن سلمان بشكل غريب"لن تصدق ماذا مان يفعل ومن يقوم بتقبيلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.