شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل .. محمد بن راشد يلتقي قبل قليل بـ"الاميرة هيا بنت الحسين" .. وملك الأردن يجن جنونه بعد سماع الخبر .. شاهد ماذا فعل؟ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - من المقرر أن تلتقي الأميرة هيا بنت الحسين جلسة قضائية جديدة خلال يومين ضد زوجها محمد بن راشد آل مكتوم في قضية رفاهية الأطفال.

وكانت المحكمة البريطانية عقدت جلسة استماع يوم الثلاثاء الماضي للوقوف على تفاصيل القضية التي شهدت اهتمام واسع من قبل جموع المواطنين في منطقة الشرق الأوسط.

وحظيت قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمام واسع عربيًا ودوليًا لما لهذه القضية من تأثيرات وتداعيات قد تؤدي لتوتر العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفعت الأميرة هيا بنت الحسين دعوة قضائية ضد زوجها في المحكمة البريطانية لرعاية أطفالها وحمايتهم من والدهم الشيخ محمد بن راشد.

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وقد هربت الأميرة هيا من بيت زوجها في الإمارات العربية إلى ألمانيا ثم بريطانيا حيث تعيش مع أسرتها في قصور ضخمة في بريطانيا.

والسبب في هروب الأميرة هيا كما نشرت وسائل الاعلام هو ما شهدته الأسرة الحاكمة في الإمارات ما تعرضت له الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد من اعتداء وحشي.

وكانت الشيخة لطيفة هربت من بيت والدها إلى الهند وتم استعادتها بالقوة من خلال فرقة قوات كومندوز واقتيادها إلى والدها وتعذيبها كما يقال.

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