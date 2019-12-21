قيادات حوثية في إب تنهب مساعدات خاصة بالأسر المحتاجة وتبيعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ إب

أكدت مصادر مطلعة في محافظة إب، وسط اليمن، الجمعة 20 ديسمبر /كانون الأول 2019، نهب قيادات حوثية للمساعدات وبيعها لمؤسسات خاصة.



وذكرت المصادر، أن قيادات في مليشيا الحوثي نهبت مواد طبية ومساعدات مقدمة من إحدى المنظمات الدولية وباعتها لمؤسسات خاصة بمدينة إب.

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وتابعت المصادر، إن نافذين من مليشيا الحوثي نهبوا 220 كرتونا من المواد الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبيعها لمستشفى خاص ومؤسسة للمستلزمات الطبية، بعد أن استعانوا بشاحنة حكومية في حمل تلك المنهوبات.

ونشر ناشطون وحقوقيون، صوراً لعمليات نهب طالت مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبيعها لمستشفى خاص ومؤسسة مستلزمات طبية.

وانتشرت مؤخراً الأمراض الفتاكة والقاتلة بمختلف مديريات المحافظة، في الوقت الذي يجري نهب المساعدات الطبية والإنسانية من قبل نافذين وقيادات من مليشيا الحوثي وحرمان المواطنين من الاستفادة منها والتخفيف من تبعات تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية