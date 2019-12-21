شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــاجل .. الأمير "الوليد بن طلال" يتزوج قبل قليل من هذه الفنانة السورية الحسناء .. شـاهـد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت الفنانة صفاء سلطان لواقعة طريفة عقب تصريحها الذي أثار الجدل، عندما طلبت يد الأمير الوليد بن طلال بشكل مباشر خلال لقائها في برنامج "أكلناها".

صفاء سلطان أثارت الجدل عندما تقدمت بعرض زواج للأمير الوليد بن طلال، بعد أن طلب منها المذيع باسم ياخور أن تطلب الزواج من أحد الشخصيات المشهورة، فوقع اختيارها عليه.

موقف طلب صفاء سلطان ليد الأمير الوليد بن طلال لم يمر سريعاً، لتكشف عن وقوعها في موقف محرج في دبي بسببه خلال لقائها في برنامج "الجديد أونلاين"، وذلك عندما جاءت إليها سيدة سعودية أنيقة وسألتها إذا كانت تعرفها أم لا؟.

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وهنا أجابت الفنانة الأردنية بالنفي طالبة منها أن تعرفها بنفسها، فكانت المفاجأة التي صدمتها أنها أخبرتها أنها زوجة الوليد بن طلال.

صدمة صفاء سلطان من الموقف جعلت أول رد فعل لها بقولها: "هلأ أكلناها"، لتعرف لاحقاً أن الأمر مجرد مقلب طريف وقعت فيه، وعلى إثره التقطت صورة مع السيدة التي أوقعتها في الفخ، لتؤكد على أنها أحبت المقلب وما حدث فيه لأنه جاء بشكل مرح.

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