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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن كليب يوجه التحية إلى أبطال الضالع
السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365
وجه الناشط السياسي، نافع بن كليب، التحية إلى أبطال الضالع، بعد وقوفهم أمام مليشيات الحوثي الإيرانية وهزيمتهم.
وكتب بن كليب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "خلال 5 سنوات وإلى يومنا هذا، الحوثي خسر المئات بل الآلاف من مليشياته لمحاولة إسقاط الضالع قلعة الصمود".
وتابع: "أتحدث عن عظمة الضالع وأبنائها الأشاوس حفظهم الله وسدد رميهم.. ترليون تحية لهم من العاصمة عدن".
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