شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن كليب يوجه التحية إلى أبطال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن كليب يوجه التحية إلى أبطال الضالع السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 وجه الناشط السياسي، نافع بن كليب، التحية إلى أبطال الضالع، بعد وقوفهم أمام مليشيات الحوثي الإيرانية وهزيمتهم.

Advertisements وكتب بن كليب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "‏خلال 5 سنوات وإلى يومنا هذا، الحوثي خسر المئات بل الآلاف من مليشياته لمحاولة إسقاط الضالع قلعة الصمود". وتابع: "أتحدث عن عظمة الضالع وأبنائها الأشاوس حفظهم الله وسدد رميهم.. ترليون تحية لهم من العاصمة عدن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن كليب يوجه التحية إلى أبطال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.